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Происшествия10 августа 2021 18:41

Под Курском утонул 42-летний мужчина

Трагедия произошла в Курском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло 10 августа

ЧП произошло 10 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 Августа в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на воде в не оборудованном для купании месте в деревне Кукуевка Курского района. На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема достали тело погибшего 42-летнего мужчины.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов