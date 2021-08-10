Под Курском утонул 42-летний мужчина

ЧП произошло 10 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 Августа в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на воде в не оборудованном для купании месте в деревне Кукуевка Курского района. На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема достали тело погибшего 42-летнего мужчины.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов