В Курской области провели более миллиона тестов на ковид

В регионе действует режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

За время пандемии в Курской области провели уже свыше миллиона тестирований на коронавирус. Исследования на COVID-19 в Курской области проводят как в государственных лабораториях медучреждений региона, так и в частных.

По последним данным, с начала пандемии проведено 1 036 462 исследования материала на коронавирус методом ПЦР. Большую их часть выполняют в областном клиническом кожвендиспансере и на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Кроме того, в кожвендиспансере с июня прошлого года выполнили более 58,5 тысяч исследований на наличие антител к коронавирусу. По данным учреждения, у 37% обследованных они выявлены, что свидетельствует о том, что эти граждане коронавирус уже перенесли.