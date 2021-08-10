Вакцинацию от ковид завершили более 242 тысяч курян

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Из архива КП.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 319 527 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 242 033.

По данным оперштаба на 10 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 48 367 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 192 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1152 человека. В том числе за последние сутки - пять человек - женщины 63, 89, 78, 80, 74 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.