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Здоровье10 августа 2021 14:05

В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 548 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе работают ковид-госпиатли

В регионе работают ковид-госпиатли

Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 548 человек, на ИВЛ – 86 (пять – инвазивная, 81 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 10 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 48 367 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 192 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1152 человека. В том числе за последние сутки - пять человек - женщины 63, 89, 78, 80, 74 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.