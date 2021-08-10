В Курске откроют пункт ревакцинации от ковид

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область поставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт» – 2 500 доз. Готовят к открытию дополнительный пункт вакцинации в ТЦ «МегаГРИНН», в котором граждане, которые вакцинировались полгода назад и раньше, смогут пройти ревакцинацию, сообщили в администрации региона.

Продолжаются выплаты по три тысячи рублей жителям региона в возрасте 65 лет и старше, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Средства уже получил 65 441 человек, сообщили в администрации региона.