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Здоровье10 августа 2021 9:49

Глава курского Роспотребнадзора пригрозил "мерами" к организациям, где работают непривитые

Санкции применят после 1 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе сохраняется напряженная ситуация по ковид

В регионе сохраняется напряженная ситуация по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Сейчас главная задача – подготовиться к осеннему сезону, когда школьники и студенты выйдут на учебу, многие вернутся из отпуска. Чтобы избежать введения локдауна, нам необходимо привить не менее 60% отдельных групп населения до 1 сентября. После 1 сентября мы будем принимать решительные меры к организациям, которые не отстранили от работы непривитых сотрудников, – сказал на совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин.

Как уже сообщала КП, всего 0,38% привитых заболели коронавирусом после вакцинации в Курской области. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вакцинации населения от COVID-19 сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.