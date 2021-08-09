0,38% привитых заболели ковид после вакцинации в Курской области

В регионе действует режим ограничений по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего 0,38% привитых заболели коронавирусом после вакцинации в Курской области. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вакцинации населения от COVID-19 сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

- Мы ведем статистику по выявлению случаев заболеваемости коронавирусом среди привитых. С начала массовой вакцинации из числа полностью завершивших курс заболели 914 человек, это 0,38% от общего их количества. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет еще не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в легкой и бессимптомной форме, никто не был госпитализирован в реанимацию, - сказал Андрей Викторович.

Также на совещании сообщили, что в Курскую область поставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт» - 2 500 доз. Готовят к открытию дополнительный пункт вакцинации в ТЦ «МегаГРИНН», в котором граждане, которые вакцинировались полгода назад и раньше, смогут пройти ревакцинацию.