В Курской области почти половину многоэтажек проверили на готовность к зиме

Многие УК получили замечания по содержанию домов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Государственная жилищная инспекция Курской области продолжает обследовать многоэтажки на предмет их готовности к осенне-зимнему сезону. Всего в регионе до 15 сентября предстоит осмотреть 5 382 дома.

Инспекторы проверяют техническое состояние ограждающих конструкций и инженерного оборудования домов. В частности, они обследуют кровли, отмостки, оконные и дверные заполнения, межпанельные стыки, теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения и отопления, а также их техническое состояние, наличие актов промывок и опрессовок систем.

На сегодняшний день обследовано 2 607 домов, это 48% от общего числа. Примерно треть из них проверку не прошла: есть замечания к состоянию кровли, фасадов, инженерному оборудованию. По предписанию жилищной инспекции управляющие компании должны устранить недочеты до 15 сентября.