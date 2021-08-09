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Деловой Курск9 августа 2021 20:08

В Курской области почти половину многоэтажек проверили на готовность к зиме

Треть проверку не прошла
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Многие УК получили замечания по содержанию домов

Многие УК получили замечания по содержанию домов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Государственная жилищная инспекция Курской области продолжает обследовать многоэтажки на предмет их готовности к осенне-зимнему сезону. Всего в регионе до 15 сентября предстоит осмотреть 5 382 дома.

Инспекторы проверяют техническое состояние ограждающих конструкций и инженерного оборудования домов. В частности, они обследуют кровли, отмостки, оконные и дверные заполнения, межпанельные стыки, теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения и отопления, а также их техническое состояние, наличие актов промывок и опрессовок систем.

На сегодняшний день обследовано 2 607 домов, это 48% от общего числа. Примерно треть из них проверку не прошла: есть замечания к состоянию кровли, фасадов, инженерному оборудованию. По предписанию жилищной инспекции управляющие компании должны устранить недочеты до 15 сентября.