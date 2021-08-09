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Деловой Курск9 августа 2021 19:56

Сменился директор Корпорации развития Курской области

С 10 августа исполняющим обязанности назначен Дмитрий Алтухов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко перешел на новую работу

Генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко перешел на новую работу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко покинул свой пост в связи с переходом на новую работу, сообщили в администрации региона.

С 10 августа исполняющим обязанности назначен Дмитрий Алтухов. В 2019 году он работал начальником отдела маркетинга АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», с 2020 года назначен начальником отдела перспективных проектов АУКО «Корпорация развития Курской области», в 2021 году переведен на должность заместителя генерального директора.