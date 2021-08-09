Сменился директор Корпорации развития Курской области

Генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко перешел на новую работу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко покинул свой пост в связи с переходом на новую работу, сообщили в администрации региона.

С 10 августа исполняющим обязанности назначен Дмитрий Алтухов. В 2019 году он работал начальником отдела маркетинга АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», с 2020 года назначен начальником отдела перспективных проектов АУКО «Корпорация развития Курской области», в 2021 году переведен на должность заместителя генерального директора.