В Курске открылся Шахматный сквер

Куряне смогут сразиться в шахматы на свежем воздухе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на Новой Боевке открылся Шахматный сквер. Каждый желающий может принять участие в любительском шахматном турнире, попробовать свои силы в клубе интеллектуальных задач и на сеансах одновременной игры с мастерами шахмат. Для детей от пяти лет начала работу школа юного шахматиста.

Сквер работает для всех желающих ежедневно с 11:00 до 20:00. Здесь можно бесплатно взять шахматы или шашки, чтобы сыграть на свежем воздухе.

В следующие выходные дни организаторы приглашают курян на любительский турнир. Свою работу также продолжат клуб интеллектуальных задач и школа юного шахматиста. За подробным расписанием можно следить в интернет-сообществе НАСПОРТЕ (vk.com/nasporte46) или уточнить по телефону: 8 (910) 312-21-10.