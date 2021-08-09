В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 602 курянина

В регионе действуют ограничения по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 602 человека, на ИВЛ – 75 (трое – инвазивная, 72 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 9 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 48 175 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 189 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1147 курян. В том числе за последние сутки - шесть человек - мужчина 65 лет; женщины 64, 68, 74, 77, 77, лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.