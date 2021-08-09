В ДТП в Курске погибла 18-летняя девушка

От удара автомобиль отбросило в столб Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 августа около половины шестого вечера 56-летний водитель Datsun ехал по проспекту Кулакова со стороны Льговского поворота. Напротив дома номер 10 по проспекту Кулакова он начала разворачиваться с сторону Льговского поворота. А когда перестраивался, то не уступил дорогу "Фольксвагену", за рулем которого был 20-летний водитель.

Последний ехал со стороны Сумского моста в сторону Льговского поворота. В результате столкновения "Фольксваген" отбросило в столб. Водитель ранен, а 18-летняя девушка-пассажир погибла.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.