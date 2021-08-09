Под Курском в гараже сгорели два авто

Пожар тушили десять человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:30 8 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в гараже в поселке Солнечный Золотухинского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №27, ДПК «Курсксахарпром» Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 02:32 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:34, ликвидировано в 02:45.

В результате пожара сгорел автомобиль «ВАЗ 2121». В автомобиле «Мерседес Спринтер» выгорел салон. Огнем поврежден кирпичный гараж площадью 60 "квадратов".

Пожар тушили десять человек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.