За разведение костров оштрафовали пять курян

За сутки в Курской области оштрафовали пять нарушителей правил пожарной безопасности. Протоколы составили в Льговском, Большесолдатском, Поныровскоми и Курчатовском районах, а также в самом Курске. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, не смотря на дождливую погоду и введенный особый противопожарный режим, куряне продолжают разводить костры, сжигать стерню на полях, мусор на участках.

Общее количество пожаров снизилось. Их зарегистрировано семь, четыре из которых – как раз горение стерни и травы. Кроме того, в Золотухинском районе в поселке Солнечный сгорел «Мерседес Спринтер». А в деревне Кашара саперы достали из земли четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

По информации синоптиков, за минувшие сутки в области повсеместно прошли дожди и грозы. Фактический и прогнозируемый класс пожарной опасности – на большей территории региона третий. В Железногорском, Курском и Фатежском районах – первый, в Рыльском - четвертый.