Еще 191 житель Курской области заразился коронавирусом

По данным оперштаба на 8 августа, в Курской области заразился коронавирусом еще 191 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск +141, Железногорск +13, Курский район - девять, Курчатовский и Фатежский - по пять, Золотухинский и Поныровский - по четыре, Льговский и Октябрьский - по три, Льгов - два, Рыльский и Железногорский районы - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 47 986 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 555 человек, на ИВЛ – 74 (2 – инвазивная, 72 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1 141 пациент. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 315 423 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 235 740.