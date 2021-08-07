В Курске прошла ярмарка меда

Ассортимент большой: пчелиная пыльца, перга, прополис, маточное молочко, воск и, конечно, мед Фото: Даниил НАЙХИН

7 августа в Курске прошла первая в этом сезоне ярмарка меда. Свою продукцию представили пчеловоды Курской области. Цены на сладкий продукт колебались от 250 до 700 рублей за килограмм.

Второй этап начнется в следующую пятницу и продлится три дня – 13, 14 и 15 августа Фото: Даниил НАЙХИН

Распродажа развернулась на улице Энгельса.

В ярмарке приняли участие более 60 пчеловодов Фото: Даниил НАЙХИН

В ярмарке приняли участие более 60 пчеловодов из 20 районов. Предоставлено свыше 70 торговых мест – больше, чем было в планах. В этом году, как и в прошлом, места предоставляются бесплатно. Участники давно считают ярмарки «Курский мед» надежной площадкой для сбыта продукции. Вся она прошла тщательную экспертизу в ветлабортарии, так что о подлинности и безопасности меда покупателям волноваться не стоит. Ассортимент большой: пчелиная пыльца, перга, прополис, маточное молочко, воск и, конечно, мед – десятки видов. Разнотравья, липовый, гречишный, каштановый, подсолнечный и не только. Продавцы с радостью расскажут о свойствах каждого продукта и помогут подобрать подходящий. Рекомендованная цена на янтарное лакомство – 260 рублей за килограмм. Также здесь можно купить местные овощи, клубнику, голубику и чернику.

Мед продавали дороже рекомендованной цены в 260 рублей за кило Фото: Даниил НАЙХИН

Медовые ярмарки работают с 9:00 до 17:00. Второй этап начнется в следующую пятницу и продлится три дня – 13, 14 и 15 августа.

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