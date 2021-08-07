Курский рапирист Мыльников стал заслуженным мастером спорта России

Курские рапиристы Влад Мыльников и Инна Дериглазова успешно выступили на Олимпиаде 2020

Министр спорта России Олег Матыцин присвоил звание заслуженного мастера спорта России Владиславу Мыльникову. В этом году рапирист дебютировал на Олимпиаде в Токио. Курянин стал серебряным призером в командных соревнованиях.

В одиночной мужской рапире на Играх-2020 Влад Мыльников провел три боя. В 1/32 финала обыграл алжирца Селима Херуи – 15:6, в 1/16-й — был сильнее американца Герека Мейнхарда – 15:11, но в 1/8-й уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2012 года, египтянину Алаэльдину Абуэльекассему – 12:15.

Ранее звание заслуженных мастеров спорта России получили и баскетболистки курского «Динамо» Евгения и Ольга Фролкины, Юлия Козик. Они в Токио выиграли серебро олимпийского турнира по баскетболу 3х3