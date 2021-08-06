Более пяти тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в курские колледжи и техникумы

В основном в техникумы и колледжи поступают выпускники девятых классов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования Курской области в самом разгаре. На сегодня 5 172 абитуриента подали заявление на поступление в колледжи и техникумы региона.

В основном это выпускники девятого класса - 91%. 255 абитуриентов приехали в Курскую область из других субъектов Российской Федерации.

Самые востребованные специальности – «информационные системы и программирование», «дизайн», «атомные электрические станции и установки», «технология парикмахерского искусства», «техник-спасатель», «преподавание в начальных классах», «физическая культура», «реклама», «поварское и кондитерское дело», «экономика и бухгалтерский учет», «пожарная безопасность».

Именно по этим специальностям в Курской области проводится чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia. Его площадки оснащены современным оборудованием, у студентов есть возможность совершенствовать мастерство и демонстрировать успехи как на региональном уровне, так и на всероссийском.

Подать документы в колледжи и техникумы Курской области можно до 15 августа - очно или онлайн.