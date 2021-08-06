Вакцинацию от ковид завершли более 230 тысяч курян

В регионе действуют ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным первым компонентом вакцины в области привито 311 763 человека, полностью завершил вакцинацию 230 141 курянин.

Это составляет 58,4% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета, сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 6 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 47 595 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 196 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1129 человек. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 50, 71, 93 лет и женщины 58, 68, 69 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.