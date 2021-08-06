Арбузы на курской бахче очень сладкие! Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 августа под Курском отметили День арбуза. Мероприятие в виде праздника-ярмарки прошло в Курском районе, в селе Малая Шумаковка.

Акционный товар быстро закончился Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь, на Курской бахче развернулась распродажа арбузов, выращенных в Курском районе. Цена колебалась от 29 рублей за кило на акционный товар до 59 рублей за кило на мраморные сорта с необычной светло-зеленой корочкой. Однако на вкус весь товар был отменным.

Праздик прошел в в селе Малая Шумаковка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Протестировать курские арбузы можно было во время дегустации, которая проходила на празднике в режиме нон-стоп. На День арбуза сюда съехались покупатели из Курска и близлежащих районов. Закупали товар целыми тележками и увозили на авто.

Для детей и взрослых здесь же развернулась развлекательная программа с веселыми конкурсами и фокусами.

Помимо традиционных сортов здесь выращивают и необычные ягоды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, на Курской бахче выращивают не только традиционные полосатые арбузы, но и совершенно необычные сорта, в том числе с желтой мякотью, квадратные, в форме сердечка. Покупатели приезжают за сладким товаром даже из соседних регионов.