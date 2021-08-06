В курской школе откроют гончарную мастерскую

Навыки гончара можно будет получить в рамках допобразования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 16 школах Курска в 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» создаются новые места дополнительного образования.

Так, например, в школе № 16 в новом учебном году запустят новую дополнительную программу «Лепка из глины» - к 1 сентября здесь создадут дополнительные 90 мест. Уже закуплено необходимое оборудование: муфельная печь, гончарный круг, раскаточный стол для глины, глина для лепки.

В самой гончарной мастерской завершается ремонт.

В новом учебном году в детское объединение «Лепка из глины» смогут записаться школьники в возрасте с семи до 14 лет, в том числе на информационном портале «Навигатор дополнительного образования Курской области»