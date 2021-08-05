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Здоровье5 августа 2021 20:14

В Курске на входе в кафе будут мерить температуру

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Меры ужесточаются в связи с ухудшением ситуации по ковид

Меры ужесточаются в связи с ухудшением ситуации по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Принято решение ужесточить требования безопасности к кафе, барам и ресторанам, сообщили в администрации региона.

Вводятся дополнительные требования. Так, с 10 августа работать до шести утра смогут только те заведения, где есть устройства для обеззараживания воздуха, современные посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом, чтобы исключить ручное мытье, расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, обеспечена термометрия посетителей при входе.