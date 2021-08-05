В Курскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регион поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» – 11 700 доз. Всего с начала массовой вакцинации регион получил 349 629 доз, из них 329 267 «Спутника V», 12 252 «Спутника Лайт», 5 670 «ЭпиВакКороны», 2 340 «КовиВака».

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 536 человек, на ИВЛ – 64 (трое – инвазивная, 61 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 5 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 47 399 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 193 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1123 курянина. В том числе за последние сутки - семь человек - мужчины 63, 64, 64 леи и женщины 64, 64, 79, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.