Курский музей ищет экспонаты для новогодней выставки

Экспонаты будут принимать с 30 августа
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курский областной краеведческий музей начинает подготовку новогодних выставок. Для временного экспонирования специалисты готовы принять ватные игрушки советского периода, современные авторские работы и необычные композиции из ваты.
Для участия фотографии с описанием экспоната необходимо прислать на электронный адрес музея kraeved-kursk@mail.ru с пометкой «Новый год». В письме необходимо указать контактную информацию: имя и номер телефона.
Отбор экспонатов начнётся 30 августа и завершится 11 ноября. Открытие выставки запланировано на декабрь 2021 года. Справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.