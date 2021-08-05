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Звезды5 августа 2021 13:56

Курский музей ищет экспонаты для новогодней выставки

Принимаются советские игрушки, современные авторские работы и необычные композиции из ваты
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Экспонаты будут принимать с 30 августа

Экспонаты будут принимать с 30 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной краеведческий музей начинает подготовку новогодних выставок. Для временного экспонирования специалисты готовы принять ватные игрушки советского периода, современные авторские работы и необычные композиции из ваты.

Для участия фотографии с описанием экспоната необходимо прислать на электронный адрес музея kraeved-kursk@mail.ru с пометкой «Новый год». В письме необходимо указать контактную информацию: имя и номер телефона.

Отбор экспонатов начнётся 30 августа и завершится 11 ноября. Открытие выставки запланировано на декабрь 2021 года. Справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.