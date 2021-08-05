Курские чиновники заявили о снижении стоимости "борщевого набора"

Поход за продуктами становится все более накладным для курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рабочая группа, которая проверяет цены на рынке, действует во всех районах Курской области, сообщили в администрации региона. Но основное внимание сосредоточено на областном центре, где наиболее выражен рост цен.

- Для сельских территорий тема менее актуальная, а в городе приходится принимать ряд мер, чтобы цены не росли, - рассказал вице-губернатор Юрий Князев.

Участники мониторинга отмечают: стоимость борщевого набора действительно снизилась, по некоторым позициям цена уменьшилась почти в два раза. Так, средняя цена капусты - 39 рублей за килограмм, лука – 29 рублей за килограмм, картофеля – 25 рублей за килограмм; снизилась на 14% цена на морковь, на 5-6% – на огурцы и помидоры.