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Экономика5 августа 2021 10:30

Курские чиновники заявили о снижении стоимости "борщевого набора"

По некоторым позициям цена уменьшилась почти в два раза, сказали в обладминистрации
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Поход за продуктами становится все более накладным для курян

Поход за продуктами становится все более накладным для курян

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рабочая группа, которая проверяет цены на рынке, действует во всех районах Курской области, сообщили в администрации региона. Но основное внимание сосредоточено на областном центре, где наиболее выражен рост цен.

- Для сельских территорий тема менее актуальная, а в городе приходится принимать ряд мер, чтобы цены не росли, - рассказал вице-губернатор Юрий Князев.

Участники мониторинга отмечают: стоимость борщевого набора действительно снизилась, по некоторым позициям цена уменьшилась почти в два раза. Так, средняя цена капусты - 39 рублей за килограмм, лука – 29 рублей за килограмм, картофеля – 25 рублей за килограмм; снизилась на 14% цена на морковь, на 5-6% – на огурцы и помидоры.