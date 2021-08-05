В Курске с начала года 46 семей получили помощь из благотворительного фонда

В первую очередь помощь получают многодетные семьи
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Прошло заседание рабочей группы по рассмотрению заявлений курян на выделение адресной социальной помощи из средств, поступивших на счет областного благотворительного марафона «Мир детства».
Рассмотрено 16 обращений: пять от жителей Железнодорожного округа, четыре - Сеймского округа и семь - Центрального, рассказали в мэрии Курска.
В первую очередь поддержку оказывают многодетным семьям, попавшим в трудную ситуацию. Средства направляют на лечение детей, проведение ремонта домов, пострадавших после пожара, а также на приобретение предметов первой необходимости.
С начала года благодаря областному марафону «Мир детства» смогли оказать помощь 46 семьям на сумму более 2,5 миллионов рублей.