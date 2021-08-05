Поисковики подняли остатки двух сбитых на Курской Дуге самолетов

На курской земле до сих пор находят свидетельства Великой Отечественной Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 июля поисковый отряд «Курган» поднял остатки двух советских самолетов, сбитых в боях на Курской Дуге. Первый имел двигатель с водяным охлаждением марки М-105, крупнокалиберный авиационный пулемет УБС, останков пилота не обнаружено. Никаких номерных агрегатов, позволяющих установить номер самолета и двигателя не обнаружено.

Такая же картина открылась поисковикам со вторым самолетом. Все номерные детали и агрегаты давно извлечены из места падения и установить судьбу экипажа не представляется возможным. По находкам частей бронекапсулы и фрагментам дельта-древесины можно предположить что это был штурмовик ИЛ-2. Места падения и марки самолетов будут занесены в специальный реестр, который ведет Поисковое движение России