Под Курском нашли артефакты VIII века

Курская земля хранит еще немало загадок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Суджанском районе работает археологический отряд института РАН. В этом году специалисты обнаружили уникальную находку – горн для выплавки, который ориентировочно датируется началом VIII века.

Специалисты работают на археологическом памятнике «Поселение Куриловка-2» с 2012 года. В этом году удалось обнаружить производственную зону с горном, в котором достигалась очень высокая температура. Можно предположить, что на этом месте выплавляли серебро, поскольку при исследовании ученые не смогли обнаружить ни остатков железа, ни меди, ни бронзы.

Еще на одной площадке обнаружены два жилища, одно датируется V веком, второе – VIII. В центре первого жилища находилась яма, обмазанная глиной для костра. Во втором для отопления уже использовали печной горн.

Более подробную информацию археологи получат после детального изучения находок.