Ураганный ветер сорвал крышу курского пансионата

По региону пронесся ураган Фото: Светлана ВОЛКОВА

В понедельник 3 августа на Курск обрушилась непогода. В областном центре ураганный ветер повалил деревья, в пансионате «Сосновый бор» сорвало 250 квадратных метров кровли.

4 августа подрядчик, который ремонтировал крышу в 2017 году, приступил к ремонтным работам. Они будут проведены в рамках гарантийных обязательств, так как еще не прошло пять лет с момента сдачи объекта. Завершить работы организация намерена до конца недели, сообщил в администрации региона.

Внутренняя отделка здания не пострадала.