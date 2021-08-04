На Курской АЭС на ремонт остановили два энергоблока

На станции сообщили, что ремонт плановый Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 августа энергоблок № 3 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт, сообщили на станции.

Ремонт предусмотрен годовым графиком и рассчитан на 127 суток.

- Ремонт будет выполняться специалистами подрядных организаций и собственным ремонтным персоналом нашей станции, - сообщил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – В работах примут участие порядка 1600 человек.

В программе работ - расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты, контроль и измерения различных параметров оборудования, ремонты двух блочных турбогенераторов, трубопроводной арматуры, главных циркуляционных насосов, других систем и аппаратов.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2. Энергоблоки № 3 и № 4 в плановых ремонтах.