В Курске могут возвести Дворец бракосочетаний

В обладминистрации надеются, что проект поможет улучшить демографию Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске планируется возвести Дворец бракосочетаний. Современное здание ЗАГСа предполагается построить в районе Триумфальной арки на участке между проспектом Победы и улицей Рябиновой.

Сейчас решается каким будет объект. Планируется построить его по проекту из реестра зданий повторного применения Минстроя России или доработать имеющийся проект Дворца. Предварительно изучен опыт других регионов.

Большая часть залов торжеств органов ЗАГС региона сейчас располагаются в помещениях старых зданий, где не проводился капитальный ремонт. Так в Управлении ЗАГС администрации Центрального округа Курска его не было 30 лет, а в Сеймском ЗАГСе – более 40 лет.

В среднем ежегодно в Курской области заключается около шести тысяч браков, при этом более половины из них регистрируется в Курске