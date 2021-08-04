В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 523 курянина

В регионе сохраняется масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями в Курской области находится 1 523 человека, на ИВЛ – 66 (два – инвазивная, 64 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 4 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 47 206 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 189 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1116 человек. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 62, 72, 78, 85 лет; женщины 85, 95 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.