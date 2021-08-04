В Курске из автосервиса украли ящик с деньгами

Полиция задержала подозреваемого Фото: Из архива КП.

Северо-Западный отдел полиции поступило заявление от руководителя технического центра по факту кражи 85 тысяч рублей. Днем мужчина обнаружил пропажу металлического ящика из тумбочки стола, в котором хранил выручку.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники полиции провели осмотр и опросили возможных свидетелей, очевидцев и установили злоумышленника, а также его местонахождение. Выяснилось, что в тот день в салон пришел ранее судимый 35-летний курянин. Мужчина воспользовался отсутствием в помещении сотрудников и беспрепятственно вынес металлический ящик с наличными сбережениями.

В полиции подозреваемый признался, что успел потратить похищенные деньги, а от улик избавился, выбросив ящик в кусты. В ходе показаний на местности полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет, который теперь приобщен к материалам уголовного дела. Курянину грозит до пяти лет лишения свободы.