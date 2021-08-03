Между Курском и Курчатовским районом будут ходить рельсовые автобусы

«Орланы» будут совершать ежедневно десять рейсов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сентябре между Курском и деревней Лукашевка Курчатовского района начнут ходить рельсовые автобусы РА-3. «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) совместно с администрацией Курской области выведет на маршрут два рельсовых автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении. «Орланы» будут совершать ежедневно десять рейсов.

Как рассказали в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог, для проекта ЦППК закупит три рельсовых автобуса. Один из поездов резервный, он будет выходить на линию во время планового ремонта или обслуживания основных поездов.

РА-3 – современный комфортабельный дизель-поезд, который рассчитан на 133 посадочных места. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления и просторные санитарные комнаты