В Курске открыватеся выставка об Андрее Сахарове

Выставка, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова

С 11 августа по 08 сентября в Курском областном краеведческом музее будет работать выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров-человек эпохи» подготовленная столичным Архивом Сахарова.

Академик Сахаров - имя из школьного учебника. Выдающийся ученый-физик, общественный деятель, правозащитник и гуманитарный мыслитель планетарного масштаба. Его жизнь и деятельность были неразделимо связаны с величайшими историческими процессами второй половины ХХ века, определившими будущее не только нашей страны, но и всего человечества. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, он получил Нобелевскую премию мира «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

Выставка, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Она позволяет окинуть одним взглядом важнейший период истории – то время, когда родился современный мир, и оценить ту роль, которую сыграл в этих процессах Андрей Дмитриевич Сахаров.

Передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи» подготовлена Архивом Сахарова. На ней представлены фотографии и документы из фондов Архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.

Архив Сахарова открылся в Москве в 1994 году. Это негосударственное архивное учреждение, созданное на основе документов и материалов, переданных вдовой Сахарова Еленой Боннэр. Архив располагает несколькими общедоступными музейными экспозициями, включая мемориальную квартиру Сахарова.

Архив Сахарова является ведущим научным центром собирания, хранения и изучения документов, мемориальных вещей, фото-, видео- и аудиоматериалов, связанных с жизнью и деятельностью академика Сахарова.