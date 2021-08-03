В Курской области привили от ковид 56,6% от необходимого

В Курске действует режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 302 271 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 216 232. Это составляет 56,6% от необходимого числа иммунизированных жителей области, сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 3 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 47 017 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 186 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1110 курян. В том числе за последние сутки - восемь человек - мужчины 51 года, 64, 73, 73 лет; женщины 56, 57, 58, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.