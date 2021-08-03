В Курске трамвай выехал на тротуар

Авария произошла около четырех часов дня 2 августа на улице Добролюбова. Трамвай ехал со стороны Центрального рынка в сторону площади Добролюбова. Напротив дома 21 по улице Добролюбова вагон сошел с рельсов, выехал на тротуар и врезался в бордюр.

- За рулем трамвая был 38-летний водитель. Пострадавших нет, - уточнили в ГИБДД.

Полиция выясняет причины ДТП.

Напомним, на днях в Курске горел трамвай.ЧП произошло 29 июля в районе остановки «ул. Вокзальная» в Железнодорожном округе. Заступившие на дежурство рано утром сотрудники ДПС увидели, что пламя охватило крышу трамвая. Транспорт обесточили, полицейский нашел в салоне огнетушитель и пытался изнутри сбить пламя. Затем один из сотрудников залез на крышу трамвая и принялся тушить огонь там. А 27 июля еще один вагон сошел с рельсов, пострадали два человека.