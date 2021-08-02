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Происшествия2 августа 2021 17:44

Под Курском 12-летняя девочка сорвалась со стометровой вышки

Старшая сестра успела ее схватить и удерживала до приезда спасателей
Ольга ДАНИЛОВА
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Девочки находились на высоте примерно 80 метров

Девочки находились на высоте примерно 80 метров

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

2 августа в селе Банищи Льговского района произошло ЧП – две сестры забрались на вышку связи высотой почти сто метров. 12-летняя девочка сорвалась, упала на два пролета вниз. Старшая сестра успела ее схватить и удерживала до приезда спасателей.

Девушки находились на высоте примерно 80 метров. Спасатели осторожно спустили их вниз по секционным люкам. Старшая сестра не пострадала, у младшей медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, она госпитализирована.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает родителям: следите за детьми, объясняйте им о том, насколько опасно забираться на заброшенные строения, трансформаторные подстанции, вышки связи. Берегите свои жизни! Телефоны спасения «101» и «112».