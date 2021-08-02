Спасатели вытащили 95-летнюю курянку из погреба

Чтобы вытащить пострадавшую, пришлось вызывать МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

В службу спасения Щигровского района поступило сообщение с просьбой о помощи. Соседи 95-летней женщины, проживающей в частном доме в Щиграх, рассказали о том, что она упала в погреб.

Огнеборцы пожарно-спасательной части Щигровского района выехали на помощь.

- Как оказалось, женщина, решив спуститься в погреб, находящийся в доме, упала с лестницы и не могла выбраться без посторонней помощи, - рассказывает начальник караула пожарной части Максим Арцыбашев. – К счастью, соседи заметили ее отсутствие и сообщили о происшествии в службу спасения. Мы подняли ее наверх, женщина отделалась ушибами, от госпитализации отказалась.

Главное управление МЧС России по Курской области просит жителей региона не оставаться равнодушными к престарелым одиноким людям, проживающим по соседству. В случае беды обращайтесь в службу спасения по телефонам «101» или «112».