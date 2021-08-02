В курском лесу на КЗТЗ могут постороить водозабор

В горадминистрации сказали, что строительство не затронет лесной массив Фото: Светлана ВОЛКОВА

В конце 90-х годов в лесном массиве в районе улицы Конорева проводилась разведка месторождений подземных вод, после чего «Курский Промстройпроект» подготовил проектную документацию на строительство водозабора. Однако проект не был реализован, а пробуренные разведочные скважины законсервированы, сообщили в мэрии Курска.

- Возобновление проекта «водозабор «Сосновый» могло бы решить проблему подачи воды жителям района КЗТЗ, включая находящиеся там СНТ, а также части северо-западного района, оптимизировав работу существующих насосных станций №№ 7 и 9, - считают в горадминистрации.

Для принятия решения о целесообразности возобновления проекта, необходимо обследовать состояние законсервированных скважин, возможно, пробурить новые, а также изучить запас объема воды и ее качество. Проведение геолого-разведочных работ, по результатам которых и будет приниматься решение, не затронет лесной массив. К изучению состояния скважин специалисты приступят в августе-сентябре этого года.