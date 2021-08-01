К утру 1 августа в Курской области заразились коронавирусом 195 человек

По данным оперштаба на 1 августа, в Курской области заразились коронавирусом 195 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 148, Курский район - 11, Золотухинский - десять, Рыльск - семь, Курчатовский, Октябрьский и Солнцевский - по четыре, Льгов и Рыльский район - по три, Поныровский - один. Всего в регионе зарегистрировали 46 641 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 529 человек, на ИВЛ – 79 (4 – инвазивная, 75 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1097 курян. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 297 419 человека, вторым (полностью завершили вакцинацию) – 209 758.