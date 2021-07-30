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Здоровье30 июля 2021 20:56

Курская областная больница получила новый рентген-аппарат

Его установят в приемном отделении
Яна ШЕЛЕСТ
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Открытие рентгенологического кабинета планируется в сентябре

Открытие рентгенологического кабинета планируется в сентябре

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В приемном отделении Курской областной больницы реконструируют рентгенологический кабинет для установки современного диагностического телеуправляемого аппарата. Он поступил в учреждение в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Средства на его закупку в размере 17,4 млн рублей были выделены из регионального бюджета.

Рентген-аппарат позволит проводить широкий спектр исследований органов грудной клетки, костно-суставной системы и другие. В день на нем смогут пройти обследование не менее 100 пациентов. Открытие рентгенологического кабинета планируется в сентябре.