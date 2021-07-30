В районы Курской области отправят 16 мобильных медкомплексов

Машины оборудованы холодильниками для хранения вакцины, обеззараживателями воздуха Фото: Яна ШЕЛЕСТ

16 мобильных медицинских комплексов, которые поступили в Курскую область в конце 2019 года, получили разрешение федеральной службы Росздравнадзора. Они отправятся в отдаленные села для проведения диспансеризации населения и вакцинации от коронавируса.

«Комплексы не работали из-за ошибки поставщика, который при продаже нового оборудования предоставил старые регистрационные удостоверения от 2010 года. Теперь машины исследованы, получено одобрение Росздравнадзора на эксплуатацию, благодарю ведомство за сотрудничество. Это ФАПы на колесах, в них есть все необходимое для проведения диагностики, исследований пациентов», – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Машины оборудованы холодильниками для хранения вакцины, обеззараживателями воздуха. Есть гинекологическая кушетка, электрокардиограф, аппарат для УЗИ, оборудование для измерения внутриглазного и артериального давления.