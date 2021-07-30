В Курской области за квартал выявили 29 фальшивых банкнот

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области во втором квартале 2021 года выявили и передали полиции 29 поддельных банкнот Банка России. В их числе 18 купюр пятитысячных, семь - номиналом одна тысяча рублей, две – двухтысячные и две номиналом 50 рублей.

Также из 12 иностранных банкнот, поступивших на экспертизу в Банка России, одна оказалась поддельной.

«Не так давно сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Курской области задержали троих жителей Курска в возрасте от 22 до 25 лет, обвиняемых в сбыте поддельных денежных знаков. Молодые люди расплачивались фальшивыми деньгами, покупая товары в интернете либо в небольших магазинах районных центров. В итоге каждому из них теперь грозит лишение свободы на срок до 8 лет», – рассказывает заместитель управляющего Отделением Курск Банка России Марина Сентищева.