39-летний курский охотник случайно застрелил незнакомца

Мужчина предположил, что в кустах находится дикое животное Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего охотника. Мужчину обвиняют в убийстве.

19 декабря 2020 года вечером обвиняемый находился на охоте около деревни Нижняя Клещенка Горшеченского района. Мужчина предположил, что в кустах на краю оврага находится дикое животное и выстрелил несколько раз из ружья.

В кустах оказался 64-летний житель Московской области. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.