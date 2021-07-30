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Происшествия30 июля 2021 17:37

39-летний курский охотник случайно застрелил незнакомца

СК завершил расследование
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина предположил, что в кустах находится дикое животное

Мужчина предположил, что в кустах находится дикое животное

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего охотника. Мужчину обвиняют в убийстве.

19 декабря 2020 года вечером обвиняемый находился на охоте около деревни Нижняя Клещенка Горшеченского района. Мужчина предположил, что в кустах на краю оврага находится дикое животное и выстрелил несколько раз из ружья.

В кустах оказался 64-летний житель Московской области. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.