В Курске в реке Сейм утонул 16-летний подросток

Парень находился в воде вместе с собакой Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 июля в Курске в реке Сейм недалеко от улицы Серегина утонул 16-летний подросток, сообщили в СК. Сеймский следственный отдел по данному факту проводит процессуальную проверку.

Сотрудники СК установили, что парень находился в воде вместе с собакой. Через некоторое время очевидец увидела, что парня в воде нет, собака плавает одна. Женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мальчика из воды.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего ЧП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Назначена экспертиза.

Также 29 июля в Курске на Ермошкином озере чуть не утонул четырехлетний ребенок. Малыша вытащил из воды спасатель.