Еще в одной курской школе открывается кадетский класс

В Курске открывается все больше кадетских классов Фото: Светлана ВОЛКОВА

По инициативе УМВД России по Курску в следующем учебном году в школе № 59 им. Г.М. Мыльникова будет запущен «пилотный» образовательный проект «Кадетский класс».

В этом году разработана партнерская сетевая программа обучения для учеников 5-9 классов. В числе образовательных модулей программы - правовая грамотность, основы медицинских знаний, строевой подготовки, техническое моделирование, этикет кадета.

Самые успешные кадеты получат рекомендацию УМВД России по Курску при поступлении в профильные учебные заведения.