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Общество30 июля 2021 12:21

Еще в одной курской школе открывается кадетский класс

Успешные воспитанники получат рекомендацию УМВД России по Курску при поступлении в профильные учебные заведения
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В Курске открывается все больше кадетских классов

В Курске открывается все больше кадетских классов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По инициативе УМВД России по Курску в следующем учебном году в школе № 59 им. Г.М. Мыльникова будет запущен «пилотный» образовательный проект «Кадетский класс».

В этом году разработана партнерская сетевая программа обучения для учеников 5-9 классов. В числе образовательных модулей программы - правовая грамотность, основы медицинских знаний, строевой подготовки, техническое моделирование, этикет кадета.

Самые успешные кадеты получат рекомендацию УМВД России по Курску при поступлении в профильные учебные заведения.