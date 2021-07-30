Куряне заключили 759 соцконтрактов

Рассчитывать на помощь могут люди,оказавшиеся в трудной жизненной ситуации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего в области заключено 759 контрактов; они связаны с поиском работы, развитием личного подсобного хозяйства, а также направлены на оказание помощи для преодоления трудной жизненной ситуации. Безвозмездную господдержку по соцконтракту получают и многодетные родители: средства помогают собрать детей в школу.

Благодаря соцконтракту можно и развивать свое дело. Елена Лысенко из Черемисиново – профессиональный парикмахер, мастер-универсал по маникюру и педикюру. Зарегистрировавшись в качестве самозанятой, она получила 150 тысяч рублей по соцконтракту на ведение предпринимательской деятельности.

- О такой программе я узнала из интернета. Обратилась в отдел социального обеспечения, мне не отказали и помогли в развитии бизнеса. На полученные средства я купила профессиональное оборудование для стрижки, средства для ухода и окрашивания волос, – рассказала Елена.

На реализацию программы социального контракта в Курской области выделено свыше 190 млн рублей, из них 166,3 млн рублей – средства федерального бюджета. Ожидается, что социальные контракты позволят оказать поддержку 5,5 тысячам малообеспеченных курян.

Заявления на участие в программе принимают органы социальной защиты населения по месту жительства. Подробности можно уточнить в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области (Курск, ул. Моковская, 2г, тел.: +7 (4712) 35-75-23).