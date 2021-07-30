В Курской области завершилась регистрацию кандидатов на выборах в облДуму

Выборы состоятся в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Избирательные комиссии Курской области завершили регистрацию кандидатов и списков кандидатов в ходе выборов депутатов Курской областной Думы седьмого созыва. Это второй важный этап избирательной кампании, следующий после выдвижения. В предвыборной борьбе по итогам регистрации продолжают участвовать 450 кандидатов.

Как сообщает Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, по единому округу регистрацию прошли все шесть списков кандидатов политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (72 кандидата), КПРФ (66 кандидатов), ЛДПР (71 кандидат), «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» (61 кандидат), «НОВЫЕ ЛЮДИ» (48 кандидатов), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (38 кандидатов). В зарегистрированных партийных списках – 356 кандидатов на 22 депутатских мандата.

В территориальных (окружных) избирательных комиссиях регистрацию прошли 94 кандидата, выдвинутых по 23 одномандатным избирательным округам. Это представители пяти политических партий и кандидаты в порядке самовыдвижения:

- 23 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- 20 – КПРФ,

- 23 – ЛДПР,

- 22 – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»,

- один – «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

- пять кандидатов в порядке самовыдвижения.

Из предвыборной борьбы по различным причинам выбыл 21 кандидат.

В среднем конкуренция в одномандатных округах составляет четыре кандидата на один депутатский мандат.