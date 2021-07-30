Под Курском дети утсроили два пожара

Очевидцы видели группу детей, после чего и возник пожар Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области (Льговском районе и Железногорске) зарегистрированы два случая загорания стерни на полях. Предположительными причинами пожаров стала детская шалость.

В Городенском сельском совете Льговского района двое детей девяти и 12 лет решили проверить на практике, что такое встречный пал. И подожгли стерню на поле. К счастью, местные жители увидели пожар и сообщили об этом в службу спасения. В его ликвидации принимали участие добровольцы Городенского сельского совета, огнеборцы местной пожарно-спасательной части. Благодаря опашке огонь не перебросился на соседние поля.

С родителями детей работают сотрудники правоохранительных органов. Аналогичный случай произошел в Железногорске. Очевидцы видели группу детей, после чего и возник пожар. Ведутся следственно-розыскные мероприятия по установлению личностей поджигателей.